Wendy Guevara es diagnosticada con enfermedad incurable

La generadora de contenido Wendy Guevara, de 32 años de edad, dio detalles de la reciente cirugía estética que se hizo para reducir el tamaño de su cintura y esto dio pie a que revelara que posteriormente los médicos le diagnosticaron una enfermedad incurable.
Fue durante un encuentro con periodistas que la influencer trans -cuyo nombre de pila es Luis Carmen Guevara Venegas- se sinceró acerca de su salud; sin embargo, destacó que se encuentra bien porque sigue un tratamiento médico, mismo que tendrá que seguir de por vida.
Wendy Guevara detalló ante la prensa que padece hipertensión arterial, enfermedad que es mejor conocida como hipertensión o presión arterial. Popularmente, hay quienes la llaman presión arterial alta o presión alta.
La presión arterial alta es una enfermedad crónica y afecta las arterias del cuerpo, se indica en el sitio de la Mayo Clinic. Esto quiere decir que la “fuerza que ejerce la sangre contras las paredes de las arterias es muy alta constantemente” y eso provoca que “el corazón trabaje más bombear la sangre”, razón por que se necesita tratamiento de por vida, como dijo Wendy Guevara.