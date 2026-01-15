  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Wendy Guevara es diagnosticada con enfermedad incurable

Wendy Guevara dijo que sigue un tratamiento médico por la enfermedad que le fue detectada.

Wendy Guevara es diagnosticada con enfermedad incurable

La influencer mexicana Wendy Guevara.

México.

La generadora de contenido Wendy Guevara, de 32 años de edad, dio detalles de la reciente cirugía estética que se hizo para reducir el tamaño de su cintura y esto dio pie a que revelara que posteriormente los médicos le diagnosticaron una enfermedad incurable.

Fue durante un encuentro con periodistas que la influencer trans -cuyo nombre de pila es Luis Carmen Guevara Venegas- se sinceró acerca de su salud; sin embargo, destacó que se encuentra bien porque sigue un tratamiento médico, mismo que tendrá que seguir de por vida.

Hija de Yeison Jiménez conmueve con emotivas palabras durante homenaje

Wendy Guevara detalló ante la prensa que padece hipertensión arterial, enfermedad que es mejor conocida como hipertensión o presión arterial. Popularmente, hay quienes la llaman presión arterial alta o presión alta.

La presión arterial alta es una enfermedad crónica y afecta las arterias del cuerpo, se indica en el sitio de la Mayo Clinic. Esto quiere decir que la “fuerza que ejerce la sangre contras las paredes de las arterias es muy alta constantemente” y eso provoca que “el corazón trabaje más bombear la sangre”, razón por que se necesita tratamiento de por vida, como dijo Wendy Guevara.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias