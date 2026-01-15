Wendy Guevara es diagnosticada con enfermedad incurable

México.

La generadora de contenido Wendy Guevara, de 32 años de edad, dio detalles de la reciente cirugía estética que se hizo para reducir el tamaño de su cintura y esto dio pie a que revelara que posteriormente los médicos le diagnosticaron una enfermedad incurable.

Fue durante un encuentro con periodistas que la influencer trans -cuyo nombre de pila es Luis Carmen Guevara Venegas- se sinceró acerca de su salud; sin embargo, destacó que se encuentra bien porque sigue un tratamiento médico, mismo que tendrá que seguir de por vida.