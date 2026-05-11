Más de 80,000 estudiantes inician clases en el segundo período académico de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dio inicio este lunes 11 de mayo a su segundo período académico del año, registrando una matrícula superior a los 80,000 estudiantes en todo el país.

En el arranque del nuevo ciclo académico, las autoridades de la UNAH resaltaron la implementación de acciones para reforzar la seguridad en sus distintos campus, con el objetivo de brindar un entorno más seguro a estudiantes y personal universitario.

El rector Odir Fernández informó que se ha incrementado la presencia de vigilancia en los perímetros y entradas de los centros regionales de la institución.

Las autoridades de la UNAH informaron que, para el presente periodo académico, se registra una matrícula preliminar cercana a los 70,000 estudiantes en las carreras bajo modalidad trimestral.