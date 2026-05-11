Más de 80,000 estudiantes inician clases en el segundo período académico de la UNAH

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dio inicio este lunes 11 de mayo a su segundo período académico del año, registrando una matrícula superior a los 80,000 estudiantes en todo el país.
En el arranque del nuevo ciclo académico, las autoridades de la UNAH resaltaron la implementación de acciones para reforzar la seguridad en sus distintos campus, con el objetivo de brindar un entorno más seguro a estudiantes y personal universitario.
El rector Odir Fernández informó que se ha incrementado la presencia de vigilancia en los perímetros y entradas de los centros regionales de la institución.
Las autoridades de la UNAH informaron que, para el presente periodo académico, se registra una matrícula preliminar cercana a los 70,000 estudiantes en las carreras bajo modalidad trimestral.
Asimismo, señalaron que en el sistema semestral la cifra de alumnos asciende aproximadamente a 77,000, lo que refleja la amplia cobertura académica de la institución en todo el país.
De acuerdo con los datos oficiales, al incluir a los estudiantes de programas de posgrado, la población estudiantil total supera los 80,000 matriculados a nivel nacional.
Por otro lado, las autoridades confirmaron que el servicio de transporte gratuito del programa “Mi Bienestar” sigue funcionando con normalidad, contando además con el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad durante los traslados.
En conjunto con el aspecto de seguridad, la UNAH ha puesto en marcha una serie de mejoras en infraestructura y modernización tecnológica durante este periodo académico.
Entre las principales intervenciones se encuentra la reapertura de la Plaza Registro, que ahora funciona como un punto central de atención e información para estudiantes y visitantes. También se habilitaron nuevos laboratorios destinados a la teledocencia en el Edificio 1847, fortaleciendo las modalidades de enseñanza a distancia.
De igual manera, se han incorporado espacios de coworking en diferentes facultades, con el objetivo de facilitar el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos académicos.
Las autoridades universitarias destacaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a expandir la oferta educativa y al mismo tiempo, mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para toda la comunidad universitaria.