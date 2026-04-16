Empieza el alto el fuego entre Israel y Líbano anunciado por Trump

Teherán, Irán

El alto el fuego acordado entre los Gobiernos de Israel y de Líbano anunciado previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró oficialmente en vigor a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT).

Minutos antes de que llegara la hora, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes del grupo chií Hizbulá en Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANN) reportó al menos tres muertos y 21 heridos por ataques israelíes en el sur del país.

Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.