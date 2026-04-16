Donald Trump declara cese al fuego entre Israel y Líbano

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones. "Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social. El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio". "He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine", para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.