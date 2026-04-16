Ataques de Israel en Líbano dejan 2,196 muertos y 7,185 heridos

Beirut, Líbano

El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha desde hace más de seis semanas contra el Líbano se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y el de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores.

Según las últimas cifras ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, el balance total de víctimas aumentó a 2.196 muertos y 7.185 heridos después de que en las últimas 24 horas se registraran 29 nuevos fallecimientos.