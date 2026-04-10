Irán insiste en que las negociaciones con EEUU dependen el alto el fuego en Líbano

​​​​​​Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Irán insistió este viernes en que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días. “La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

El diplomático consideró que “el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán” al que se comprometió Estados Unidos. “Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso”, dijo. Estaba previsto que Irán y Estados Unidos comenzasen negociaciones de paz mañana en Pakistán, país que ejerce de mediador entre los dos rivales. Horas antes de las declaraciones de Bagaei, medios como Fars y Tasnim informaron que las conversaciones estaban suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques.