Trump advierte a Irán por supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos

"Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", dijo Trump en su cuenta de Truth Social en referencia a las embarcaciones que han comenzado a circular por este paso estratégico luego del inicio del alto al fuego pactado con Teherán dos días atrás.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos , advirtió este jueves a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz , tras supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.

"¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", advirtió el republicano en un nuevo aviso a la república islámica.

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima vital desde el inicio de la tregua, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

La nueva advertencia de Trump llega además 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.

El precio del petróleo registraba este jueves una subida muy ligera con el barril de Brent encareciendose un 1-2 % hasta situarse en torno a los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se movía en niveles similares, lo que subraya la desconfianza de los mercados para con un alto el fuego que se está mostrando muy incierto.