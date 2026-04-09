EE UU asegura que quiere un alto al fuego “duradero y efectivo” con Irán

Washington

”Ha resultado un poco más difícil en los detalles, en cuanto a hasta dónde se extiende, a quién cubre y qué operaciones abarca. Pero, como saben, estamos en conversaciones en este momento para tratar de concretar todo eso”, agregó.

”Estamos tratando de lograr un alto el fuego duradero y efectivo. Creo que eso es algo para lo cual ambas partes han expresado su disposición”, declaró el subsecretario de Estado durante un foro en el centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington .

Estados Unidos intenta lograr un alto el fuego “duradero y efectivo” con Irán para poner fin a la guerra, aseguró este jueves el ‘número dos’ del Departamento de Estado, Christopher Landau.

Estados Unidos e Irán acordaron la madrugada del miércoles una tregua temporal de dos semanas, supeditada a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos, aunque el alto el fuego pende de un hilo por la escalada de ataques israelíes contra el Líbano.

Landau aseguró que Estados Unidos “ha logrado, en términos generales, los objetivos militares” de la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero y que, según el subsecretario de Estado, pasaban por degradar las capacidades navales y de misiles de la república islámica.

”Tengo esperanza. Aunque nunca se sabe, las cosas son algo provisionales, y el régimen iraní es aún más opaco de lo habitual en estos días, pero creo que estamos trabajando muy duro para poner fin a la campaña militar”, expresó.

El conflicto, en el que han muerto al menos trece soldados estadounidenses, ha puesto en aprietos a la Administración de Donald Trump, que había prometido no iniciar nuevas guerras en el extranjero y que ahora afronta, a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre, un repunte de los precios de la gasolina por el bloqueo de Ormuz. EFE