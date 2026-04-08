Irán interrumpe el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz, según medio iraní

Teherán, Irán

Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes

"El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano", indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según Fars, esta mañana Irán ha permitido el paso "sin problemas" de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.