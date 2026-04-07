Israel pide a su población permanecer alerta por un posible aumento de ataques de Irán

Jerusalén, Israel

El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer "vigilante, atenta y actuar con responsabilidad" ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, "como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum" dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa. "Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", dijo en un comunicado.

Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva". Trump amenazó este martes con terminar con "toda una civilización" antes de expirar el ultimátum (a las 00.00 GMT del miércoles) para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática. Los israelíes celebraron en la noche de este martes el segundo Seder (cena ritual) de la festividad judía de Pésaj, que marca el final de la pascua hebrea.