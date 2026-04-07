Exaliados de Trump reclaman su destitución por "incapacidad" tras las amenazas a Irán

Washington

Exaliados acérrimos del presidente estadounidense, Donald Trump, han pedido este martes el cese del mandatario al considerar que no es apto para continuar en el cargo tras sus recientes amenazas de acabar "con toda una civilización", horas antes de que venza esta noche el plazo de su ultimátum a Irán."

¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre EE.UU. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura", escribió en X la excongresista republicana, Marjorie Taylor-Greene, en alusión a la enmienda de la Constitución que permite la destitución de un presidente por incapacidad para ejercer sus funciones.

Desde el primer mandato de Trump, Greene se mantuvo entre las voces líderes del movimiento 'MAGA' del republicano y una de sus principales aliadas en el Congreso, hasta su ruptura en noviembre pasado debido a diferencias en el enfoque de política exterior del presidente y su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Otro exseguidor del mandatario, el polémico comentarista Alex Jones, también mencionó la aplicación de la provisión constitucional contra el neoyorquino.

Jones, uno de los teóricos de la conspiración más conocidos y fundador de la plataforma Infowars, preguntó en su podcast al abogado Robert Barnes: "¿Cómo aplicamos la Vigesimoquinta Enmienda contra él (Trump)?".

"El problema es que se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara (de Representantes); es necesario que esos dos tercios actúen contra Trump", respondió Barnes, quien admitió que este procedimiento es más complicado que un juicio político o impeachment.

La cuarta sección de esta Enmienda, aprobada en 1967, establece un mecanismo por el cual el vicepresidente, junto a la mayoría de los titulares del gabinete, puede declarar que el presidente se encuentra "incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo".