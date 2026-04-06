Trump pide represalias para medios por publicar filtraciones sobre operativo en Irán

Washington

”Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice”, dijo Trump y acusó a los funcionarios que filtraron la información de haber complicado el operativo.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca , el mandatario aseguró que su Gobierno está “buscando” al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán “a la cárcel”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó este lunes con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana.

EE.UU. rescató este fin de semana a dos pilotos de la Fuerza Aérea de territorio iraní después de que el caza en el que volaban fuera derribado por las fuerzas militares de ese país.

El viernes por la tarde varios medios de comunicación, incluyendo el diario ‘The Washington Post’ y el portal Axios, informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate de uno de los pilotos y que el segundo seguía desaparecido dentro de Irán.

El domingo, el mandatario anunció que Washington consiguió rescatar al piloto que estaba perdido, en lo que calificó como una de las operaciones de búsqueda “más osadas” de la historia.

Las declaraciones de hoy no constituyen la primera vez que el mandatario o su Gobierno amenazan con consecuencias legales a medios por publicar información filtrada por funcionarios.

En enero de este año, el FBI allanó la casa de una periodista de ‘The Washington Post’ y confiscó sus dispositivos electrónicos, como parte de una investigación por filtraciones relacionada con un contratista del Gobierno acusado de manejar de forma indebida material clasificado.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha intensificado sus ataques a los medios de comunicación en el país, a través de procesos judiciales, el desmantelamiento de medios públicos y presionando a las empresas para poner de directivos a personas favorables a su Gobierno, según han denunciado organizaciones de libertad de prensa como Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas. EFE