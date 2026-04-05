Alerta en Washington: reportan disparos cerca de la Casa Blanca y activan investigación

Los Ángeles, Estados Unidos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que investiga un posible tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo cerca de la Casa Blanca, donde el presidente, Donald Trump, se encuentra para celebrar la Pascua.

Los agentes federales respondieron a un reporte de disparos a primera hora de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, detalló la agencia en un comunicado.

El parque Lafayette se encuentra justo al norte de la Casa Blanca y hace parte del Parque del Presidente.