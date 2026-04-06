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“Me la arrebataron”: soldado de USA denuncia detención de su esposa hondureña por ICE

Annie Ramos, hondureña de 22 años, fue detenida por ICE en una base militar en Luisiana cuando realizaba trámites para mudarse con su esposo, un sargento del Ejército estadounidense.

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 18:54 -
  • Agencia EFE
“Me la arrebataron”: soldado de USA denuncia detención de su esposa hondureña por ICE

El sargento Matthew Blank denunció que su esposa fue detenida por ICE en una base militar en Luisiana, justo cuando realizaban trámites para iniciar su vida juntos.

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Luisiana, Estados Unidos

Un soldado estadounidense y su esposa se disponían a iniciar su vida como recién casados, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando agentes de Inmigración llegaron a la base militar en Luisiana, donde la pareja realizaba los trámites para que ella pudiera mudarse con él, y arrestaron a la joven de 22 años, quien ahora enfrenta la deportación.

Annie Ramos, la hondureña que recién se casó con sargento de USA y fue arrestada por ICE

Annie Ramos, estudiante universitaria de bioquímica sin antecedentes penales, fue traída de pequeña desde Honduras a EE.UU y recién se había casado con el sargento Matthew Blank, de 23 años, cuando el pasado fin de semana fueron separados por los agentes de inmigración cuando intentaban completar los trámites que le permitirían a ella mudarse a la base, según relata el diario The New York Times.

Indica además que Matthew Blank, quien lleva más de cinco años en el Ejército, está asignado a una brigada en Fort Polk, Luisiana, que comenzará su entrenamiento a finales de mes de cara a su despliegue.

“Nuestro plan era ir en coche hasta allí, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar. Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”, dijo el soldado al Times.

Antes de que se casaran a finales de marzo en Houston (Texas), donde ella creció, la pareja había contratado a un abogado para iniciar el proceso que otorgaría a Ramos su residencia legal, conocida como “tarjeta verde”.

El diario destaca que según expertos, inmigrantes con una orden de deportación al momento de casarse con un ciudadano, -a menudo emitida cuando eran niños- no suelen ser detenidos y pueden regularizar su estatus migratorio.

Sin embargo, Ramos está ahora en el centro de detención Basile en Luisiana con otras mujeres que serán deportadas, luego de que personal de la base llamara al Departamento de Seguridad Nacional tras conocer que no tenía tarjeta de residencia.

Cuando Ramos tenía 22 meses fue emitida una orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia en el tribunal de inmigración.

Política agresiva de deportaciones

Según la abogada de inmigración Margaret Stock, teniente coronel retirada de la Reserva del Ejército y autora del libro ‘Derecho de inmigración y las fuerzas armadas’, Ramos no habría sido detenida de no ser por la política agresiva de arrestos y deportaciones impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

Stock dijo además al diario que previo a la política migratoria de Trump, los militares habrían permitido a Ramos obtener su identificación militar y les habrían recordado que presentaran sus documentos de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó por su parte que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en EE.UU y que existe una orden de deportación.

“Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es todo lo que sé. Mi esposo y mi familia están aquí”, dijo al diario en una llamada desde el centro de detención, al que su esposo acudió el sábado con el formulario para solicitar la tarjeta de residencia que Ramos debe firmar, pero no le permitieron ingresar ningún documento. EFE

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efe.com

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