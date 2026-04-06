Hondureña, esposa de militar de USA, es detenida por ICE en Luisiana

Luisiana, Estados Unidos

Lo que debía ser un trámite rutinario terminó convirtiéndose en una pesadilla para una joven hondureña que hoy permanece detenida por autoridades migratorias, pese a haber vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos.

Se trata de Annie Ramos, de 22 años, quien llegó al país cuando tenía apenas un año de edad y creció en Houston, Texas, donde desarrolló su vida académica y personal.

Actualmente es estudiante de la Universidad Estatal de Arizona y recientemente contrajo matrimonio con Matthew Blank, de 23 años, sargento en servicio activo del Ejército de Estados Unidos.

El hecho ocurrió cuando la joven se presentó en una base militar en Luisiana para registrarse como esposa de un miembro de las Fuerzas Armadas, un requisito para acceder a beneficios e identificación oficial.

Sin embargo, al intentar ingresar, fue retenida por personal de seguridad y posteriormente entregada a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según relatan sus familiares, la detención estaría vinculada a una orden de deportación emitida en 2005, tras no presentarse a una audiencia migratoria.

Pese a que su esposo explicó a las autoridades que ya estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio mediante el matrimonio, la solicitud no fue tomada en cuenta.