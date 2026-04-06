Hondureña, esposa de militar de USA, es detenida por ICE en Luisiana

Lo que debía ser un trámite rutinario terminó convirtiéndose en una pesadilla para una joven hondureña que hoy permanece detenida por autoridades migratorias, pese a haber vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos.
Se trata de Annie Ramos, de 22 años, quien llegó al país cuando tenía apenas un año de edad y creció en Houston, Texas, donde desarrolló su vida académica y personal.
Actualmente es estudiante de la Universidad Estatal de Arizona y recientemente contrajo matrimonio con Matthew Blank, de 23 años, sargento en servicio activo del Ejército de Estados Unidos.
El hecho ocurrió cuando la joven se presentó en una base militar en Luisiana para registrarse como esposa de un miembro de las Fuerzas Armadas, un requisito para acceder a beneficios e identificación oficial.
Sin embargo, al intentar ingresar, fue retenida por personal de seguridad y posteriormente entregada a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según relatan sus familiares, la detención estaría vinculada a una orden de deportación emitida en 2005, tras no presentarse a una audiencia migratoria.
Pese a que su esposo explicó a las autoridades que ya estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio mediante el matrimonio, la solicitud no fue tomada en cuenta.
Futuro de su pareja hondureña
La situación ha sido descrita como devastadora para la familia, tanto en el plano emocional como económico, especialmente para su esposo, quien continúa en servicio activo mientras enfrenta la incertidumbre sobre el futuro de su pareja.
“Estamos haciendo todo lo posible por apoyarla, pero el proceso legal es complejo y costoso”, expresó un familiar cercano.
Ante este escenario, la familia ha impulsado una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales y continuar con el proceso de ciudadanía de la joven hondureña.
“Cualquier contribución, por pequeña que sea, marcará una gran diferencia”, señalaron en una campaña difundida en GoFundMe.
Mientras tanto, Annie Ramos permanece en un centro de detención migratoria, en un caso que ha reavivado el debate sobre los alcances de las órdenes de deportación emitidas durante la infancia y los procesos de regularización en Estados Unidos.