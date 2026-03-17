Hondureña es detenida por ICE al salir de su primera cita para residencia

Sindy Paola Barrera Serrano es la hondureña que fue detenida tras una cita con la que buscaba conseguir la residencia en Texas, Estados Unidos.
La familia de Sindy Barrera se encuentra preocupada y ha confirmado que ella sigue bajo custodia de ICE.
Sindy sirve en el ministerio cristiano Amigos de Jesús, es maestra de los niños y se graduó en la High School de Memorial de Pasadena con honores.
Su defensa busca que salga bajo fianza y fuentes cercanas a la joven han confirmado que su esposo está debastado por el proceso legal de su amada.
Cindy Paola Barrera Serrano está recluida en el Montgomery Processing Center, de la ciudad de Conroe.
Cindy Paola Barrera Serrano además es repostera y estudia en la universidad de San Jacinto.
Su perrita Coco se encuentra evidentemente triste por la ausencia de Sindy.
Lo mismo que sus alumnos de la escuela dominical, que el pasado fin de semana sintieron su ausencia.
Medios locales han informado que casos como el de Sindy son cada vez más frecuentes.
Mario Guevara, el periodista salvadoreño que fue deportado por cubrir casos como el de Sindy, denunció que en Georgia hubo otro casi similar la semana anterior.,