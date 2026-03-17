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Hondureña es detenida por ICE al salir de su primera cita para residencia

La hondureña Sindy Paola Barrera Serrano fue detenida por ICE cuando fue, junto con su esposo, a la primera cita para su proceso de residencia

Hondureña es detenida por ICE al salir de su primera cita para residencia
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Sindy Paola Barrera Serrano es la hondureña que fue detenida tras una cita con la que buscaba conseguir la residencia en Texas, Estados Unidos.
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La familia de Sindy Barrera se encuentra preocupada y ha confirmado que ella sigue bajo custodia de ICE.
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Sindy sirve en el ministerio cristiano Amigos de Jesús, es maestra de los niños y se graduó en la High School de Memorial de Pasadena con honores.
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Su defensa busca que salga bajo fianza y fuentes cercanas a la joven han confirmado que su esposo está debastado por el proceso legal de su amada.
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Cindy Paola Barrera Serrano está recluida en el Montgomery Processing Center, de la ciudad de Conroe.
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Cindy Paola Barrera Serrano además es repostera y estudia en la universidad de San Jacinto.
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Su perrita Coco se encuentra evidentemente triste por la ausencia de Sindy.
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Lo mismo que sus alumnos de la escuela dominical, que el pasado fin de semana sintieron su ausencia.
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Medios locales han informado que casos como el de Sindy son cada vez más frecuentes.
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Mario Guevara, el periodista salvadoreño que fue deportado por cubrir casos como el de Sindy, denunció que en Georgia hubo otro casi similar la semana anterior.,
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