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Annie Ramos, la hondureña que recién se casó con sargento de USA y fue arrestada por ICE

Annie Ramos, de 22 años y originaria de Honduras, fue detenida por ICE en Fort Polk, Luisiana, justo cuando iba a mudarse con su esposo, un sargento del Ejército estadounidense.

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Annie Ramos, de 22 años, fue detenida por ICE en Fort Polk, Luisiana, justo cuando iba a mudarse con su esposo militar.
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Matthew Blank, esposo de Annie, declaró que su esposa fue separada de él antes de obtener su identificación militar.
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El matrimonio recién casado, que planeaba empezar su vida juntos en la base militar, quedó frustrado por la detención.

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Documentos listos para la mudanza: Ramos llevaba su acta de nacimiento, pasaporte, licencia de matrimonio y la identificación militar de su esposo.
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Ramos fue trasladada a un centro de detención en Basile, Luisiana, mientras su esposo enfrenta entrenamiento y posible despliegue.
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El abogado de la pareja ya había preparado la solicitud de residencia legal de Ramos, pendiente de presentación.
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Familiares y amigos iniciaron una campaña en GoFundMe para apoyar los esfuerzos de reunificación del matrimonio. El sargento Blank asegura que harán todo lo posible para que su esposa pueda mudarse a la base y formar una familia.
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Mensaje de su madre en la boda de Ramos: “Desde que naciste, supe que tu historia sería hermosa... hoy la veo hacerse realidad”.
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