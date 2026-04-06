Annie Ramos, la hondureña que recién se casó con sargento de USA y fue arrestada por ICE

Annie Ramos, de 22 años, fue detenida por ICE en Fort Polk, Luisiana, justo cuando iba a mudarse con su esposo militar.
Matthew Blank, esposo de Annie, declaró que su esposa fue separada de él antes de obtener su identificación militar.
El matrimonio recién casado, que planeaba empezar su vida juntos en la base militar, quedó frustrado por la detención.
Documentos listos para la mudanza: Ramos llevaba su acta de nacimiento, pasaporte, licencia de matrimonio y la identificación militar de su esposo.
Ramos fue trasladada a un centro de detención en Basile, Luisiana, mientras su esposo enfrenta entrenamiento y posible despliegue.
El abogado de la pareja ya había preparado la solicitud de residencia legal de Ramos, pendiente de presentación.
Familiares y amigos iniciaron una campaña en GoFundMe para apoyar los esfuerzos de reunificación del matrimonio. El sargento Blank asegura que harán todo lo posible para que su esposa pueda mudarse a la base y formar una familia.
Mensaje de su madre en la boda de Ramos: “Desde que naciste, supe que tu historia sería hermosa... hoy la veo hacerse realidad”.