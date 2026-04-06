Trump amenaza con la aniquilación e Irán presenta propuesta para el fin de guerra

Teherán, Irán

Irán ha presentado a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, que extendió hasta el martes su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazó a Irán con que puede aniquilarlo "en una sola noche". Mientras los ataques no cesan, Israel mantiene su silencio sobre su voluntad de negociar y hace alarde de su poderío y de su ventaja en la guerra.

Estos son los actos más destacados del día 38 de guerra.

Trump insiste en su ultimátum

El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes en rueda de prensa en la Casa Blanca que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Trump anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero. A la vez, dijo que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla el ultimátum.

Irán presenta su propuesta de paz

Irán ha transmitido a través de Pakistán un documento de 10 puntos que busca el cese definitivo de la guerra, rechazando de plano cualquier tregua temporal y que incluye el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Teherán advierte que no negociará bajo "amenazas de crímenes de guerra". Pero a la vez, otras manifestaciones públicas han mantenido el tono desafiante: "La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. "Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait) y...", aseguró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, a través de la red social UpScrolled. Además, Irán negocia con Omán un protocolo y un procedimiento para “el tránsito seguro” de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán por la guerra con Estados Unidos e Israel, dijo también Bagaei.

¿Fin de la guerra o petróleo?

Trump ha extendido hoy el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz hasta las 20.00 horas del martes 7 en Washington (00.00 GMT del miércoles). Sobre el plan presentado por Irán, dice que es una propuesta "significativa" pero "no es suficientemente buena". Además ha dejado entrever su verdadero anhelo: "Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero", pero "lamentablemente" el pueblo estadounidense quiere el fin de la guerra, añadió.

Israel sigue con la guerra

Israel no baja las espadas y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó: "Irán ya no es el mismo Irán, Israel ya no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca. ¿Y cuál es la clave, cuál es el secreto? Fe y fortaleza. Ambas las tenemos en abundancia". Además, el comité ministerial israelí responsable de la adquisición de armamento aprobó un aumento en la producción de interceptores de misiles del sistema Arrow, la principal defensa contra proyectiles balísticos procedentes de Irán.

Líbano sigue bajo ataque

El número de muertos por el peor bombardeo contra una zona de Beirut no afectada por las órdenes de evacuación israelíes, ocurrido el domingo, ha subido a cinco y el de heridos a 52. El partido cristiano Fuerzas Libanesas, acérrimo enemigo del grupo chií Hizbulá, cargó este lunes contra la falta de poder del Estado tras la muerte de uno de sus responsables locales en un ataque israelí. Israel aseguró que este líder no era el objetivo del bombardeo. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó, en una llamada con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de "completamente inaceptable" la invasión israelí del sur del Líbano "bajo pretextos como la creación de una zona de amortiguación o un cinturón de seguridad". El balance de muertos en Líbano es ya de 1.497, entre ellos 130 niños, y el de heridos, 4.639.

Balance de daños

Nuevo ataque a Pars Sur: Israel y EEUU volvieron a bombardear el complejo petroquímico Pars Sur (Asaluyeh), donde se encuentra el mayor yacimiento de gas del mundo y pilar energético de Irán que genera el 70% de su gas. Aunque no hubo muertos, dos plantas sufrieron daños técnicos graves. Asimismo, la Universidad Tecnológica Sharif en Teherán registró daños de consideración en laboratorios y facultades tras un ataque nocturno. La Guardia Revolucionaria confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí. En paralelo, una oleada de bombardeos en diversas zonas del país dejó al menos 34 muertos (incluyendo siete niños), destacando la tragedia en Baharestán, donde 13 personas fallecieron tras el impacto en un complejo de viviendas.