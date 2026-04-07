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Irán dice que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante dos semanas

El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 18:03 -
  • Agencia EFE
Irán dice que será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas

Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz.
Teherán, Irán

El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de X, Araqchí señaló que esto se hará en "coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas".

Trump concede dos semanas más a Irán para negociar la apertura del estrecho de Ormuz

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas", subrayó el jefe de la diplomacia iraní.

Previamente, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" iraní de este punto clave.

También adelantó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

Los comunicados de Irán llegan después de que Trump anunciara que ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

Trump aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a "la apertura completa, inmediata y segura" de Ormuz, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

El presidente estadounidense había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán para que reabriera el estrecho, amenazado con atacar en caso contrario centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la "Edad de Piedra". EFE

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Agencia EFE
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