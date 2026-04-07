Trump concede dos semanas más a Irán para negociar la apertura del estrecho de Ormuz

Whashington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la solicitud de Pakistán y decidió prorrogar por dos semanas el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que permita reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y poner fin a las tensiones bélicas en la región. En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump afirmó: “Sujeto a que Irán dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

La solicitud de aplazamiento llegó pocas horas antes del vencimiento del ultimátum a manos del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ofreció que Teherán abriría el paso marítimo durante ese tiempo como gesto de buena voluntad y para favorecer la vía diplomática. El anuncio se realizó apenas una hora antes de que expirara el plazo original, que estaba fijado a las 20:00 horas de Washington (02:00 del miércoles, hora peninsular española), momento en el que Trump había advertido sobre ataques contra infraestructura civil iraní y amenazas que calificaban de potencialmente catastróficas. Horas antes, el mandatario había escrito en Truth que toda una civilización podría desaparecer si Irán no cedía, un mensaje que provocó críticas internacionales, incluido el rechazo del papa León, quien lo calificó de “inaceptable”. En Estados Unidos, más de cincuenta legisladores demócratas se pronunciaron a favor de invocar la Vigésimoquinta enmienda para declarar incapacitado al presidente.