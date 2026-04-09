Europa reclama que el alto al fuego incluya al Líbano tras ofensiva israelí

Bruselas

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reclamó este jueves que el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán incluya al Líbano, una petición que también han llevado a cabo los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido tras la nueva ofensiva de Tel Aviv contra Beirut. Bruselas y las capitales europeas reaccionaron así a la oleada de bombardeos sin precedentes lanzada por Israel el miércoles, horas después de que entrara en vigor la tregua entre Washington y Teherán, y que ha dejado al menos 182 muertos y 890 heridos, según el Ejecutivo libanés.

"Ataques desmesurados" y que amenazan la tregua, según Bruselas

"Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse al Líbano", dijo hoy Kallas a través de redes sociales. La escala de la ofensiva, que incluyó más de 100 ataques aéreos contra lo que Israel considera blancos del grupo libanés chií Hizbulá, pero que también han alcanzado zonas residenciales, "hace difícil argumentar que unas acciones tan desmesuradas puedan considerarse legítima defensa", añadió la alta representante de Exteriores de la UE. "Hizbulá arrastró al Líbano a la guerra, pero el derecho de Israel a defenderse no justifica causar una destrucción tan masiva", sentenció Kallas, quien también recordó que, tal y como se acordó, Hizbulá "debe desarmarse" y aseguró que la UE "apoya los esfuerzos del Líbano" para ese fin. Kallas también ha mantenido contactos en las últimas horas con representantes diplomáticos saudíes, pakistaníes y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo para apoyar la labor de mediación de Islamabad en el conflicto y discutir vías para alcanzar la paz en la región.

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