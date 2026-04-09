Novio mata de un disparo a su amigo durante una despedida de soltero

Oklahoma, Estados Unidos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una cabaña alquilada a través de Airbnb, ubicada a unos 380 kilómetros al sureste de Oklahoma City.

Una despedida de soltero terminó en tragedia en Broken Bow, Oklahoma, Estados Unidos , donde un joven mató por error a uno de sus amigos tras confundirlo con un intruso.

El novio, Nolan Dain Engel, de 22 años, fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su amigo Braden Uhlmann, de 21 años.

De acuerdo con el reporte oficial, Engel se encontraba en la cabaña junto a otros tres amigos celebrando su despedida de soltero cuando, cerca de la 1:00 de la madrugada, escuchó golpes en la puerta y observó lo que creyó era la silueta de una persona en el exterior.

Ante esto, tomó una pistola calibre 9 milímetros y disparó una vez hacia la puerta. Al salir a verificar lo ocurrido, encontró a Uhlmann gravemente herido en el pecho.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

El caso es investigado por la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma junto a autoridades locales. Según documentos judiciales, el propio Engel admitió haber realizado el disparo y ofreció declaraciones a los agentes al momento de su detención.