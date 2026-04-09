Novio mata de un disparo a su amigo durante una despedida de soltero

Una despedida de soltero terminó en tragedia en Broken Bow, Oklahoma, Estados Unidos, donde un joven mató por error a uno de sus amigos tras confundirlo con un intruso.
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una cabaña alquilada a través de Airbnb, ubicada a unos 380 kilómetros al sureste de Oklahoma City.
El novio, Nolan Dain Engel, de 22 años, fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su amigo Braden Uhlmann, de 21 años.
De acuerdo con el reporte oficial, Engel se encontraba en la cabaña junto a otros tres amigos celebrando su despedida de soltero cuando, cerca de la 1:00 de la madrugada, escuchó golpes en la puerta y observó lo que creyó era la silueta de una persona en el exterior.
Ante esto, tomó una pistola calibre 9 milímetros y disparó una vez hacia la puerta. Al salir a verificar lo ocurrido, encontró a Uhlmann gravemente herido en el pecho.
La víctima fue trasladada a un hospital cercano, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida.
El caso es investigado por la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma junto a autoridades locales. Según documentos judiciales, el propio Engel admitió haber realizado el disparo y ofreció declaraciones a los agentes al momento de su detención.
Hasta ahora, no se ha establecido si Uhlmann estaba armado ni qué hacía exactamente en el exterior de la cabaña al momento del incidente.
Engel fue recluido en la cárcel del condado de McCurtain, aunque posteriormente recuperó su libertad tras pagar una fianza de 250 mil dólares. Su próxima audiencia judicial está programada para el 28 de abril, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.