Arrestan a joven en Orlando y se viraliza en redes

Orlando, Florida

Maria Fernanda Salonmalave, de 23 años, fue arrestada en Orlando, Florida, por múltiples infracciones vehiculares, según registros del Departamento Correccional del Condado de Orange.

De acuerdo con las autoridades, la joven enfrenta cargos por conducir sin licencia válida, no contar con registro vehicular y utilizar placas que no correspondían al automóvil que manejaba.

Aunque se trata de faltas que suelen resolverse dentro del ámbito administrativo del sistema de tránsito, el caso tomó notoriedad en redes sociales tras la difusión de su fotografía policial.

En la imagen, Salonmalave aparece con cabello negro largo y portando el chaleco reflectante utilizado por personas detenidas. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando miles de visualizaciones e interacciones en pocas horas.

Las reacciones de los usuarios se centraron principalmente en la apariencia de la joven, generando una ola de comentarios que combinaron humor, ironía y críticas al comportamiento de algunos internautas.

Expresiones como “Puedo salvarla” o “Mañana estará libre” se replicaron en múltiples publicaciones, mientras otros usuarios cuestionaron este tipo de respuestas, señalando la tendencia a trivializar hechos legales cuando involucran a personas jóvenes.