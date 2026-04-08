Campeona de artes marciales feminista reta a un combate a influencer y termina noqueada

Una campeona nacional de artes marciales aseguraba que ella podía ganarle a un hombre en un combate, pero todo le salió mal y ahora su derrota circula en las redes sociales en varios videos que se han viralizado.
En uno de sus episodios del podcast Las Cosas Como Son surgió la duda: ¿Puede una mujer técnica y entrenada vencer a un hombre con ventaja de peso y estatura?
La joven identificada como Génesis se atrevió a decir que ella podía lograrlo.
En medio de una discusión, Génesis lanzó una frase que encendió a todos los hombres del set.
“Yo no necesito que nadie me defienda. Soy campeona nacional de artes marciales", afirmó.
Omar, conocido por sus posturas firmes sobre la fuerza y las dinámicas entre hombres y mujeres, aceptó el pelear contra Génesis.
Génesis no se quedó callada y, tras demostrar que es una experta en combate, invitó a Omar a "comprobarlo" en su terreno.
Ella entró con todo. "Se ve que le anda ganas", afirmaba la persona que grababa.
Ella comenzó por varias patadas y en efecto mostraba buena técnica, pero Omar también demostraba su destreza.
Él dijo desde un inicio que no le daría ningún golpe. "Yo he luchado contra hombres en el gimnasio", decía ella.
En poco tiempo, Omar con una llave la mandó al suelo y le indicó qué hacer cuando ya estuviuera del todo sometida.
Ella no soportó mucho y en menos de dos minutos aceptó su derrota. Como era lógico, el video se viralizó.
“¿Seguís pensando lo mismo?”, le preguntaron. Ahí llegó lo más fuerte de todo: Génesis, sin excusas, reconoció su error.Admitió que había subestimado la situación y que enfrentarse a alguien con mayor fuerza y tamaño es completamente distinto a lo que uno imagina.
Ella, quien desde un inicio se presentó como feminista, demostró el valor para aceptar la derrota. La página que creó el combate y subido a más de 58 mil seguidores.