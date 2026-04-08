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Campeona de artes marciales feminista reta a un combate a influencer y termina noqueada

Omar Bali solo sonreía cuando la mujer lo desafiaba. "Ya he luchado con hombres en el gimnasio", afirmaba la joven

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Una campeona nacional de artes marciales aseguraba que ella podía ganarle a un hombre en un combate, pero todo le salió mal y ahora su derrota circula en las redes sociales en varios videos que se han viralizado.
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En uno de sus episodios del podcast Las Cosas Como Son surgió la duda: ¿Puede una mujer técnica y entrenada vencer a un hombre con ventaja de peso y estatura?
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La joven identificada como Génesis se atrevió a decir que ella podía lograrlo.
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En medio de una discusión, Génesis lanzó una frase que encendió a todos los hombres del set.
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“Yo no necesito que nadie me defienda. Soy campeona nacional de artes marciales", afirmó.
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Omar, conocido por sus posturas firmes sobre la fuerza y las dinámicas entre hombres y mujeres, aceptó el pelear contra Génesis.
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Génesis no se quedó callada y, tras demostrar que es una experta en combate, invitó a Omar a "comprobarlo" en su terreno.
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Ella entró con todo. "Se ve que le anda ganas", afirmaba la persona que grababa.
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Ella comenzó por varias patadas y en efecto mostraba buena técnica, pero Omar también demostraba su destreza.
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Él dijo desde un inicio que no le daría ningún golpe. "Yo he luchado contra hombres en el gimnasio", decía ella.
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En poco tiempo, Omar con una llave la mandó al suelo y le indicó qué hacer cuando ya estuviuera del todo sometida.
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Ella no soportó mucho y en menos de dos minutos aceptó su derrota. Como era lógico, el video se viralizó.
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“¿Seguís pensando lo mismo?”, le preguntaron. Ahí llegó lo más fuerte de todo: Génesis, sin excusas, reconoció su error.Admitió que había subestimado la situación y que enfrentarse a alguien con mayor fuerza y tamaño es completamente distinto a lo que uno imagina.
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Ella, quien desde un inicio se presentó como feminista, demostró el valor para aceptar la derrota. La página que creó el combate y subido a más de 58 mil seguidores.
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