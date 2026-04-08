El petróleo de Texas se desploma por debajo de 93 dólares tras el alto el fuego en Irán

Nueva York

De acuerdo con CNBC , el WTI podría registrar su mayor caída diaria desde el 27 de abril de 2020 si cierra con un descenso superior al 14,52 %. Trump declaró que el alto el fuego de dos semanas estaba sujeto a que Irán aceptara una apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 20,42 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este miércoles un 18,08 %, hasta los 92,52 dólares el barril, después del alto el fuego de dos semanas en Irán, que supondrá la apertura del estrecho de Ormuz , por donde fluye la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

“Casi todos los diversos puntos de contención pasados han sido acordados entre Estados Unidos e Irán; sin embargo, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar el acuerdo”, escribió el mandatario en sus redes ayer.

El secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que su país mantendrá su presencia en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese al fuego temporal y advirtió que, aunque están preparados para actuar, espera que la tregua se sostenga.

Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, señaló que Teherán permitirá el paso seguro a través del estrecho mediante la “coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración a las limitaciones técnicas”.

No obstante, según indica hoy The Wall Street Journal, no existe garantía alguna de que el petróleo de Oriente Medio vuelva a fluir en grandes volúmenes ni de que las negociaciones conduzcan a una paz duradera. Y aun si así fuera, reactivar la industria energética de la región llevará tiempo.

Según la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic, este miércoles se han observado los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego.

No obstante, la naviera danesa Maersk aseguró hoy que no reanudará el transporte marítimo por Ormuz debido a que aún no hay seguridad total para la navegación por la zona. EFE