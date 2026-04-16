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En vivo: minuto a minuto de la guerra Israel vs Irán hoy 16 de abril

Sigue en La Prensa el minuto a minuto de la guerra entre Israel e Irán: últimas noticias, reacciones y análisis en tiempo real

En vivo: minuto a minuto de la guerra Israel vs Irán hoy 16 de abril
Israel

El cese el fuego de diez días pactado este jueves entre Israel y el Líbano podría ser extendido si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones, según un documento publicado hoy por el Gobierno de EE.UU., que reafirma el derecho de los israelíes a "la legítima defensa" durante la tregua.

Un memorando de seis puntos divulgado por el Departamento de Estado y acordado por los Gobiernos israelí y libanés afirma que "ambos países no se encuentran en estado de guerra y se comprometen a entablar negociaciones directas de buena fe, facilitadas por Estados Unidos".

El alto el fuego, calificado como "un gesto de buena voluntad" por parte de Israel, está destinado a posibilitar negociaciones "hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz" entre las dos naciones, enemistadas por décadas.

La tregua de diez días, que entrará en vigor a partir de las 17.00 hora de Washington (21.00 GMT), "podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre el Líbano e Israel si se demuestra un progreso en las negociaciones y en la medida en que el Líbano demuestre efectivamente su capacidad para ejercer su soberanía", indica el texto.

"Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso. Este derecho no se verá obstaculizado por el cese de las hostilidades", advierte el comunicado.

Sigue en La Prensa el minuto a minuto de las noticias y reacciones de la guerra de Israel con Irán.

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Redacción La Prensa
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