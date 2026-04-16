Dan plazo de 30 minutos al magistrado Mario Morazán para que se presente al Congreso

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional volvió a convertirse este jueves en un escenario donde la solemnidad estuvo ausente y el espectáculo predominó sobre la discusión de fondo.

Lo que debía ser una jornada de análisis jurídico sobre el futuro de las autoridades electorales terminó convertido en un nuevo episodio de la ya habitual “insurrección legislativa”, generando en la población una mezcla de indignación y asombro ante la conducta de quienes, irónicamente, ostentan el título de padres de la patria.

La cita, pactada para las 11:00 de la mañana, no fue más que una sugerencia en el reloj parlamentario. No fue sino hasta las 2:00 de la tarde que el repique de la campana anunció el inicio de la sesión, y apenas veinte minutos después, el secretario comenzó la lectura de un informe que, según el presidente Tomás Zambrano, tiene el grosor de una enciclopedia: 184 páginas que amenazan con extenderse por al menos cinco horas de lectura ininterrumpida.

​Apenas se pronunciaron las primeras palabras del dictamen, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) activó su protocolo de protesta.

En un despliegue de creatividad técnica, los diputados convirtieron simples folders amarillos de oficina en improvisadas pancartas de resistencia.

Con consignas como “No a la dictadura”, “Fuera la Racha” y “No al juicio politizado”, los legisladores se apostaron frente a la junta directiva, creando una muralla humana que obligó al resguardo inmediato de una valla de guardias de seguridad.

​El ambiente sonoro no fue menos caótico. Al ritmo de pitos ensordecedores que recordaban más un partido de fútbol que una sesión soberana, los diputados de Libre intentaron silenciar la lectura del secretario. Sin embargo, la protesta no solo fue ruidosa, sino también digital: en una muestra de "insurrección moderna", casi todos los parlamentarios de izquierda sostenían sus teléfonos móviles, realizando transmisiones en vivo para sus seguidores, narrando su propia versión de los hechos y denunciando lo que consideran un atropello a la institucionalidad.

​Mientras el frente del hemiciclo era un hervidero de gritos y pitidos, el contraste en las curules del oficialismo es casi sepulcral.