Luren Márquez, la bella peruana rumbo al Miss Universo 2026

La nueva reina peruana llega al certamen con una sólida trayectoria en televisión, moda, proyectos sociales y promoción cultural en Estados Unidos. Hace dos años, Luren Márquez estuvo a un paso de la corona nacional al convertirse en primera finalista del Miss Perú 2024. Hoy, ese sueño finalmente se hizo realidad: la conductora y promotora cultural de 27 años fue elegida como la nueva Miss Perú 2026 y será la encargada de representar al país en el Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico.
La nueva soberana nacional se convierte así en la sucesora de Karla Bacigalupo, en un momento clave de su carrera profesional y personal. “Porque todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora... con ustedes y para ustedes”, escribió en sus redes sociales.
La tarde del miércoles, rodeada de reinas de belleza, entre ellas Fátima Bosch, Miss Universo 2025, Luren apareció en el Teatro Municipal del Callao luciendo un elegante vestido largo blanco de acabado satinado, que realzaba su figura, decorado con pedrería que aportó brillo y sofisticación, lista para asumir su nuevo rol como la siguiente Miss Perú.
Luren Leticia Márquez Canales no solo cuenta con una trayectoria consolidada en certámenes de belleza, sino también con una destacada carrera en medios de comunicación, moda y gestión cultural. Es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y cursa estudios en Comunicación Social en la Florida International University, con especialización en Marketing Digital.
En los últimos años ha desarrollado una carrera internacional como comunicadora, especialmente en el mercado hispano de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como presentadora de entretenimiento en Telemicro Internacional, dentro del programa De Extremo a Extremo, donde conduce entrevistas y coberturas de actualidad y espectáculos.
Además, ha participado como comentarista en programas de Telemundo como La Mesa Caliente y Hoy Día, abordando temas de entretenimiento, cultura y sociedad. Su experiencia en televisión también incluye participaciones en segmentos de moda y conducción de eventos internacionales, como los Premios Monitor Latino 2025 y los Latino Music Awards.
Uno de los perfiles que más ha fortalecido su imagen pública es el empresarial. Luren es fundadora y directora de Moda Perú USA, una plataforma creada en Estados Unidos para dar visibilidad a diseñadores y marcas peruanas en el mercado internacional.
Desde ese espacio, impulsa la presencia de la moda peruana en pasarelas, medios y eventos de alto perfil en Miami y otras ciudades. Su trayectoria como modelo también es amplia: comenzó a los 14 años y ha participado en pasarelas como New York Fashion Week, Los Ángeles Fashion Week, Miami Swim Week y Lima Fashion Week.
Asimismo, ha modelado para reconocidos diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona, Michael Cinco y Oscar de la Renta. Más allá de la moda y la televisión, Luren también destaca por su compromiso social. Forma parte de Tarpuy Warmi, una ONG enfocada en la educación y empoderamiento de mujeres y niñas en zonas rurales de la Amazonía peruana, donde lidera proyectos de impacto social desde 2018.
Además, ha trabajado estrechamente con los consulados del Perú en Miami y Nueva York, así como con la Embajada del Perú en Washington D.C., promoviendo la cultura peruana en el extranjero mediante festivales, eventos diplomáticos y actividades de marca país.
Tras recibir la banda y la corona de manos de Karla Bacigalupo, Luren no pudo ocultar su emoción. “Gracias por esta hermosa oportunidad. Tienen todo mi compromiso, amor y pasión por nuestro país para llegar a Puerto Rico a conquistar el universo”, expresó.
Minutos después, en declaraciones a la prensa, también se refirió al respaldo de las actuales reinas y al significado de tener a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en territorio peruano. “Me ha dado demasiados consejos, tengo tanto que aprender de ella”, comentó. Y añadió: “Que esté en nuestro país definitivamente es algo que nos tiene que dejar con mucho orgullo a los peruanos”.