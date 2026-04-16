Luren Márquez, la bella peruana rumbo al Miss Universo 2026

La nueva reina peruana llega al certamen con una sólida trayectoria en televisión, moda, proyectos sociales y promoción cultural en Estados Unidos. Hace dos años, Luren Márquez estuvo a un paso de la corona nacional al convertirse en primera finalista del Miss Perú 2024. Hoy, ese sueño finalmente se hizo realidad: la conductora y promotora cultural de 27 años fue elegida como la nueva Miss Perú 2026 y será la encargada de representar al país en el Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico.