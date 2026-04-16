Horóscopo de hoy, 16 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Las influencias astrales en la personalidad y el destino humano tiene sorpresas para hoy. Esto dice cada signo zodiacal.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Momentos importantes para los nacidos en Aries en las cuestiones inmobiliarias en las que tengan influencia la familia. Pueden aumentar sus posesiones, aunque a costa de ajustes económicos para vacaciones o caprichos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Debes prestar atención constante a los temas de salud e introducir una serie de pautas y rutinas, aunque no vayan con tu carácter. Cuanto antes te pongas a ello, antes corregirás tus disfunciones y conseguirás remontar en este terreno.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si desde hace tiempo vienes arrastrando proyectos pendientes, en este día podrás disponer de la claridad de ideas y el tiempo suficientes para poner las cosas en su lugar. Si planificas adecuadamente los pasos a seguir, tendrás todas las de ganar.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu organismo puede lanzar serias señales de alarma si no consigues frenar a tiempo tu afán por abarcar demasiado trabajo; no puedes sacarles más horas al día, y si sigues por ese camino acabarás pagando el precio del esfuerzo desmedido.
LEO (23 julio - 22 agosto). Procura no gastar tu dinero a lo loco en estos momentos, en breve puedes necesitarlo para algo realmente importante, que servirá para recuperar e dinamismo económico que esperabas a estas alturas de tu vida.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy puedes mostrarte demasiado impulsivo en las relaciones sentimentales y lanzarte con entusiasmo a terrenos pantanosos, en los que quizá tu pareja no tenga deseos de entrar. Frena un poco tus impulsos y dialoga.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Se inician para los nativos de Libra nuevos ciclos sentimentales, que puede concretarse en la consecución de un nuevo amor, en el cambio de estatus del que se tiene o simplemente en una actitud diferente de la pareja.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si necesitas ayuda económica, habla con tu pareja, aunque pueda darte algo de vergüenza, será peor que descubra que has recurrido a otras personas y lo vea como una falta de confianza.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los Sagitario más obsesionados con el cuidado del cuerpo pueden acabar interesándose por alguna dieta no del todo saludable, o por tratamientos a base de complejos vitamínicos que no serían necesarios al seguir una correcta alimentación.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Intenta perdonar a la persona amada; has escuchado sus argumentos y ahora debes hacer lo más difícil. Si aún no te sientes seguro, deja pasar un tiempo para reflexionar y tomar la decisión más acertada, porque es bastante lo que te juegas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Has hecho algunas tonterías durante los últimos días, y tendrás que echar mano de la ternura para recomponer las cosas con tu pareja. La comunicación tiene que ser franca y que deje bien a las claras tus ganas de superar problemas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Notarás a partir de hoy como la pila de tu energía vital se gasta poco a poco. El cansancio y la apatía te harán incapaz de tomar iniciativas, pero no se trata de acudir al médico, sino de esperar mejores momentos con algo de paciencia.