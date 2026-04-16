Victoria vs Motagua EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡El Ciclón va por el liderato!

La Ceiba, Honduras.

Este duelo a jugarse en el estadio Ceibeño debió disputarse el 1 de abril, pero las Águilas solicitaron aplazarlo por tener a cinco futbolistas convocados a la Selección de Honduras para el juego amistoso contra Perú, petición que fue aceptada por el Victoria y la Liga Nacional .

Victoria y Motagua se miden este jueves 16 de abril en partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 , en el que el Ciclón Azul buscará el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras .

Adentrándonos en el partido, no será fácil para el Motagua que busca el liderato y esta es una ocasión inmejorable que se le presenta, sin embargo enfrente tendrá a una Jaiba con la misma necesidad de sumar, pero para cumplir otro objetivo.

El Victoria está en una crisis profunda tanto de resultados como económicos, con los jugadores exigiendo el pago de salarios atrasados y con su pelea por no descender a Segunda División.

El conjunto jaibo está en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 13 puntos y también en la clasificación acumulada con 27 unidades, el descenso le respira muy de cerca a pocas jornadas para el final de las vueltas regulares.

La situación del Victoria se empeoró con la dolorosa derrota que sufrió el lunes en casa 2-5 contra el Choloma que le sacó una ventaja de cuatro puntos en la tabla general para alejarse del descenso.

Además, los ceibeños llegan al compromiso ante Motagua con poco tiempo de descanso debido a ese juego que tuvieron hace tres días. Los azules también se presentan derrotados tras perder el Clásico (0-1) ante Olimpia el domingo.

De lograr un triunfo, el cuadro del español Javier López se subirá a la cima del campeonato, del que actualmente es segundo con 29 puntos, a dos del líder Real España y empatado con el Olimpia.

El partido entre Victoria y Motagua comenzará a partir de las 7.30 de la noche y se podrá ver a través de la señal de Deportes TVC. Además, pueden seguir todas las incidencias del encuentro.