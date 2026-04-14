Congreso deduce 15 días de salario a 12 diputados de Libre por disturbios

Tegucigalpa, Honduras

La junta directiva del Congreso Nacional hizo efectiva este martes 14 de abril, una sanción económica sin precedentes contra 12 parlamentarios de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), tras los zafarranchos e incidentes registrados el pasado jueves 9 de abril. La medida, que consiste en la deducción de 15 días de salario, fue aplicada luego de que los legisladores protagonizaran una alteración grave del orden durante la sesión en la que se presentó la denuncia formal de juicio político contra funcionarios electorales.

​El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, fue enfático al señalar que el comportamiento de los congresistas quedó debidamente documentado en el acta de la sesión, lo que facultó a la Secretaría para proceder con la sanción administrativa. Según Zambrano, la resolución del pleno que ordena estas deducciones es ley vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta, y su aplicación busca sentar un precedente sobre el respeto a la solemnidad del Parlamento. ​"Yo esperaría que esto no vuelva a suceder, que sea la primera y última vez que se aplique esta sanción; esta deducción va a llegar a centros educativos públicos que han hecho solicitudes en el Congreso Nacional", aseguró Zambrano. ​Por su parte, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, fue el encargado de dar lectura a la resolución número 10-2026, la cual detalla los nombres de los sancionados en base a las atribuciones constitucionales y legales del Poder Legislativo.

Nombres de los diputados que dedujeron salario