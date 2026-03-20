Ana Paola Hall cuestiona postura de Marlon Ochoa: "Sus argumentos son flojos"

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, respondió a las declaraciones del consejero Marlon Ochoa, a quien acusó de actuar con criterios políticos y no institucionales. A través de su cuenta en X, Hall cuestionó la decisión del funcionario, señalando que sus argumentos carecen de solidez y que su actuación tuvo como objetivo impedir el proceso electoral.

"Los débiles argumentos del consejero son tan flojos como su criterio. Horas antes de la repetición de elecciones de Guanaja, él cambió su postura para así, impedir las elecciones", expresó. La funcionaria también lo acusó de intentar distorsionar lo ocurrido en los comicios de 2025 y de evadir responsabilidades: "Sus intentos para distorsionar la verdad histórica de las Elecciones 2025 y huir de las consecuencias de sus actos, no funcionarán, porque nadie (ni él mismo) cree en sus palabras". En su mensaje, Hall cuestionó el rol de Ochoa dentro del órgano electoral, asegurando que ha actuado como activista en lugar de cumplir con sus funciones institucionales.

Los débiles argumentos del consejero son tan flojos como su criterio. Horas antes de la repetición de Elecciones de Guanaja, él cambió su postura para así, impedir las elecciones.



Sus intentos para distorsionar la verdad histórica de las Elecciones 2025 y huir de las... — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) March 20, 2026