Cossette López acusa a Marlon Ochoa de deslegitimar al CNE con dictámenes externos

Tegucigalpa, Honduras.

“Están convirtiendo la asesoría legal en una oficina de trámite de un partido político. Eso no lo vamos a permitir. Están introduciendo dictámenes desde afuera”, advirtió López, en referencia a un documento que fue solicitado por Ochoa y elaborado por el abogado Arnold Orellana, vinculado al partido Libertad y Refundación (Libre).

No obstante, el dictamen promovido por Ochoa omitió esos tres elementos clave, que fueron introducidos por ella y la consejera Ana Paola Hall.

“El artículo 283 nos faculta exclusivamente a nosotros para analizar y totalizar actas. No las computadoras”, recalcó.

López denunció que la asesoría legal estaría actuando como una “secretaría de trámites”, aceptando documentos elaborados sin la participación de los asesores internos del organismo.

Asimismo, Cossette reiteró que, el CNE es un órgano colegiado e independiente, y subrayó que su responsabilidad es garantizar elecciones libres y limpias, sin interferencias de intereses partidarios.

“Lamento toda la malicia que se está introduciendo en este proceso. No se han dado cuenta de que ya no están en la oposición. Nosotros no estamos para hacer fraude, sino para evitarlo”, afirmó.