Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

Berlín, Alemania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana tras el último encuentro del líder del país invadido por Rusia con el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump. "Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia 'Ukrinform' este lunes, tras el encuentro de tres horas con Trump que mantuvo el presidente ucraniano el domingo en la residencia de Mar-a-Lago (Florida).

Zelenski también indicó, sin embargo, que Moscú debe ser coherente en lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania. "Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan", comentó Zelenski, quien dijo que le parecía "un poco extraño" que Putin dijera a Trump que "quiere acabar la guerra", pero, por otro lado, "comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra". "Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se regocija por los resultados de la destrucción de infraestructuras civiles, da órdenes a sus generales sobre dónde ir, qué capturar, etcétera", agregó Zelenski. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.