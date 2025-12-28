Encuentro clave: Trump y Zelenski dialogan sobre una propuesta de paz para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sentó este domingo frente al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida, donde se realiza el esperado encuentro entre ambos.
Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.
También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.
Entre los funcionarios ucranianos que acompañan a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.
La reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski inició e con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.
"Creo que tendremos una muy buena reunión hoy", dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.
Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, señaló el New York Times.
El presidente de EE.UU. habló con Putin previo al encuentro con Zelenski y aseguró que fue una conversación telefónica "muy productiva".