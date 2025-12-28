  1. Inicio
La reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski inició e con un apretón de mano en la residencia de Trump

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 15:10 -
  • Agencia EFE
Encuentro clave: Trump y Zelenski dialogan sobre una propuesta de paz para Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski (d), en una foto de archivo.

WILL OLIVER / EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sentó este domingo frente al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida, donde se realiza el esperado encuentro entre ambos.

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Encuentro de Netanyahu con Trump podría reflejar un deterioro de relaciones

Entre los funcionarios ucranianos que acompañan a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

La reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski inició e con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.

"Creo que tendremos una muy buena reunión hoy", dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, señaló el New York Times.

El presidente de EE.UU. habló con Putin previo al encuentro con Zelenski y aseguró que fue una conversación telefónica "muy productiva".

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

