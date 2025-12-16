Encuesta: ¿Quién fue el personaje de 2025 en Honduras?

La Prensa pone a disposición de sus lectores una encuesta para elegir al personaje de Honduras en 2025, una distinción que reconoce a quienes, desde distintos espacios, asumieron responsabilidades públicas con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y contribuir a la construcción de un mejor futuro para el país.
Entre los nombres propuestos para personaje del año figuran Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, quien confrontó al partido de gobierno y resistió presiones políticas, judiciales y económicas; Tito Asfura, candidato del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos protagonistas de la contienda electoral de noviembre, marcada por un resultado ajustado y sin precedentes en la historia democrática del país.
También integran la lista Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes han prevalecido en un entorno descrito como adverso y cargado de tensiones políticas. De ambas se resalta su fortaleza y carácter en el ejercicio de sus funciones.
Participar en esta encuesta permite a los hondureños expresar su reconocimiento a figuras que, desde distintas trincheras, influyeron en el debate público y en el rumbo del país en 2025.
¿Cómo votar en nuestra encuesta?
El proceso de votación es sencillo y rápido con los siguientes pasos:
1) Ingrese a La Prensa (www.laprensa.hn) desde su computadora, teléfono móvil o tableta.
2) Busque la encuesta titulada “Vote por el personaje de 2025 en Honduras” y haga clic.
3) Seleccione al personaje de su preferencia haciendo clic en el círculo junto a su nombre (solo se permite un voto por participante).
4) Deslice al final de la encuesta y presione el botón morado “Votar” para registrar su elección.
5) La privacidad de los participantes está garantizada mediante el control por dirección IP, lo que asegura la transparencia del proceso. En redes empresariales donde se comparte una misma IP, solo se permitirá un voto.
6) Si no puede participar mientras está conectado al WiFi de su empresa, puede desactivar esa conexión y habilitar sus datos móviles para emitir su voto sin inconvenientes.
El período de votación estará habilitado hasta el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. y los resultados se publicarán el viernes 9 de enero de 2026 en la edición digital de La Prensa.