Encuesta: ¿Quién fue el personaje de 2025 en Honduras?

La Prensa pone a disposición de sus lectores una encuesta para elegir al personaje de Honduras en 2025, una distinción que reconoce a quienes, desde distintos espacios, asumieron responsabilidades públicas con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y contribuir a la construcción de un mejor futuro para el país.

Entre los nombres propuestos para personaje del año figuran Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, quien confrontó al partido de gobierno y resistió presiones políticas, judiciales y económicas; Tito Asfura, candidato del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos protagonistas de la contienda electoral de noviembre, marcada por un resultado ajustado y sin precedentes en la historia democrática del país.

También integran la lista Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes han prevalecido en un entorno descrito como adverso y cargado de tensiones políticas. De ambas se resalta su fortaleza y carácter en el ejercicio de sus funciones.

Participar en esta encuesta permite a los hondureños expresar su reconocimiento a figuras que, desde distintas trincheras, influyeron en el debate público y en el rumbo del país en 2025.