Atentado contra bus deja dos muertos y tres heridos en carretera a El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.

El hecho se suscitó mientras la unidad transitaba a la altura del sector de Las Pilas, en el kilómetro 21 rumbo a El Paraíso.

La mañana de este lunes 29 de diciembre se reportó un ataque armado contra un bus interurbano que circulaba por la carretera que conecta Tegucigalpa con El Paraíso , en el que dos personas murieron y al menos tres más resultaron heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, el bus de la ruta Güinope–Tegucigalpa fue interceptado por sujetos armados que subieron a la unidad y, sin mediar palabras, dispararon directamente contra una pareja que viajaba como pasajera.

Como resultado del atentado, un hombre y una mujer perdieron la vida en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas mortales.

Además, tres personas resultaron heridas por impactos de bala, entre ellas un menor de edad. Los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Escuela y al Hospital Materno Infantil, donde reciben atención médica.

El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, brindó detalles sobre el estado de dos de los pacientes ingresados, quienes son padre e hijo.

"Thiago Sair Cruz Álvarez, de seis años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro, en el caso del padre, él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", explicó Osorio.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras equipos de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales serán trasladados a la morgue de Tegucigalpa para su respectiva identificación.