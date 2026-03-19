Estudiantes de odontología podrán optar a beca en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), anunció una nueva oportunidad de movilidad para estudiantes de Odontología interesados en fortalecer su formación clínica en el extranjero.
Se trata de una beca para realizar una pasantía en el área de Cirugía Maxilofacial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones más reconocidas de la región.
La convocatoria está abierta para estudiantes de último año de la carrera de Odontología de la Unah. La pasantía se desarrollará del 7 al 18 de septiembre 2026. Mientras que la fecha límite para enviar las postulaciones es el 17 de abril, por lo que hicieron un llamado a los interesados a reunir la documentación con anticipación.
Entre los requisitos se encuentra estar inscrito y activo en la Unah, cursar el último año de la carrera y contar con un promedio mínimo del 80%. Además, los aspirantes deberán presentar su historial académico, currículum actualizado y la forma 03, junto con otros documentos personales.
También es indispensable contar con pasaporte vigente, con al menos seis meses de validez posterior a la fecha de retorno, y poseer visa para México o Estados Unidos al momento de realizar la movilidad. Deberán adjuntar copia del visado en la postulación.
La universidad indicó que, en caso de recibir más de dos postulaciones, realizará una prueba de conocimientos sobre principios básicos de cirugía oral, programada para el 24 de abril de 2026 en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria.
La beca incluye el boleto aéreo de ida y vuelta en clase económica, además de la oportunidad de integrarse a una experiencia académica en cirugía maxilofacial dentro de la UNAM, lo que representa un valor agregado en la formación profesional de los futuros odontólogos.
Los aspirantes deberán enviar su documentación completa al correo becas.vri@unah.edu.hn antes de la fecha límite. Posteriormente, un comité evaluará los perfiles y, de ser necesario, convocará a los candidatos preseleccionados a la fase de evaluación. Los resultados finales serán publicados y notificados el 30 de abril de 2026.