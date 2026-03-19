Estudiantes de odontología podrán optar a beca en la UNAM

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), anunció una nueva oportunidad de movilidad para estudiantes de Odontología interesados en fortalecer su formación clínica en el extranjero.

Se trata de una beca para realizar una pasantía en el área de Cirugía Maxilofacial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones más reconocidas de la región.

La convocatoria está abierta para estudiantes de último año de la carrera de Odontología de la Unah. La pasantía se desarrollará del 7 al 18 de septiembre 2026. Mientras que la fecha límite para enviar las postulaciones es el 17 de abril, por lo que hicieron un llamado a los interesados a reunir la documentación con anticipación.

Entre los requisitos se encuentra estar inscrito y activo en la Unah, cursar el último año de la carrera y contar con un promedio mínimo del 80%. Además, los aspirantes deberán presentar su historial académico, currículum actualizado y la forma 03, junto con otros documentos personales.