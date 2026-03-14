Unah iniciará a pagar el salario beca a los médicos residentes este lunes

Tegucigalpa, Honduras.

El proceso surge luego de que la máxima casa de estudios recibió más de 17 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Salud ( Sesal ) de Honduras (Sesal), para el pago del beneficio a más de 360 estudiantes de los posgrados de Medicina .

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ) informaron que a partir del lunes 16 de marzo de 2026 se comenzará a hacer efectivo el pago del salario beca para los médicos residentes.

El pago se comenzará a hacer efectivo a partir de las 8:00 de la mañana, luego de completar los procesos administrativos relacionados con la elaboración de planillas, impresión y firma de cheques.

Mediante un comunicado, la Unah detalló que este sábado 14 de marzo se recibieron las transferencias por parte de la Sesal y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).

Sin embargo, en el caso del Ihss el desembolso fue parcial, por lo que la Unah anunció que utilizará recursos institucionales para cubrir el monto restante mientras se completa la transferencia pendiente.

El pago se realizó tras la firma del convenio tripartito entre la Sesal, el Ihss, la Unah, con el que se pone fin a las asambleas informativas que mantienen los médicos residentes del sistema sanitario público.

Los estudiantes de posgrado desde hace una semana se mantienen en acciones de protestas debido a la falta del salario beca que se les adeuda desde hace más de 60 días.