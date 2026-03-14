Salarios en el BCH: presidente gana L300,000 y vicepresidente L260,000

El Banco Central de Honduras (BCH) oficializó los salarios de sus principales autoridades, es decir, del presidente y vicepresidente electos en el nuevo gobierno, los cuales reflejan un fuerte incremento en comparación con lo que devengaron sus antecesores.
El cargo de presidente, que ostenta el economista Roberto Lagos, tiene una asignación mensual de 300,000 lempiras como salario presupuestado y un sueldo neto de L232,395.70. Esa remuneración es superior a la que percibía la anterior presidenta, Rebeca Santos, cuyo último salario fue de 160,201 lempiras.
En el caso del vicepresidente del BCH, Saúl Montes Amaya, el salario presupuestado es de 260,000 lempiras al mes y un sueldo neto de L180,629.98, de acuerdo con la información publicada en el Portal de Transparencia del Banco Central de Honduras. El salario de este funcionario es mayor que el percibido por su antecesor, que era de 158,348 lempiras.
Respecto a los tres directores, nombrados en el gobierno anterior, sus sueldos son menores a 160,000 lempiras mensuales; no obstante, a partir de febrero dos de ellos recibieron aumentos.
Julio Escoto es el director con mayor antigüedad, al acumular dos años y cinco meses en el cargo. Actualmente devenga 159,995 lempiras mensuales, superior a los L147,146 que percibía en enero pasado, tras recibir un aumento de L12,849, equivalente a 8.73%.
En el caso de la segunda directora, Sonia Carolina Aspra, quien tiene siete meses de ocupar el cargo, su sueldo subió de 130,000 a 145,915 lempiras al mes, con un ajuste de L15,915, equivalente a 12.24%.
La tercera directora es Saraí Cerna, electa el pasado 24 de enero, con un salario de 135,000 lempiras mensuales.
Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, las autoridades nombradas para dirigir el Banco Central de Honduras decidieron reducirse los salarios en alrededor de 50%. El cargo de presidenta tenía asignado un sueldo de 274,697 lempiras, y Rebeca Santos decidió reducírselo a L135,000. En el caso del vicepresidente, el salario mensual se rebajó de 258,675 a 130,000 lempiras.
En enero pasado, el Banco Central de Honduras autorizó un ajuste salarial para sus funcionarios y empleados; dos directores recibieron incrementos que oscilaron entre L12,849 y L15,915.