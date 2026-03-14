Salarios en el BCH: presidente gana L300,000 y vicepresidente L260,000

Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Central de Honduras (BCH) oficializó los salarios de sus principales autoridades, es decir, del presidente y vicepresidente electos en el nuevo gobierno, los cuales reflejan un fuerte incremento en comparación con lo que devengaron sus antecesores.

El cargo de presidente, que ostenta el economista Roberto Lagos, tiene una asignación mensual de 300,000 lempiras como salario presupuestado y un sueldo neto de L232,395.70. Esa remuneración es superior a la que percibía la anterior presidenta, Rebeca Santos, cuyo último salario fue de 160,201 lempiras.

En el caso del vicepresidente del BCH, Saúl Montes Amaya, el salario presupuestado es de 260,000 lempiras al mes y un sueldo neto de L180,629.98, de acuerdo con la información publicada en el Portal de Transparencia del Banco Central de Honduras. El salario de este funcionario es mayor que el percibido por su antecesor, que era de 158,348 lempiras.