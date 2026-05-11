FFH se pronuncia tras decisión de Keyrol: "Emociona que ese legado continúe"

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, y el director deportivo de la Bicolor, Francis Hernández , le dieron la bienvenida al equipo de todos y le expresaron su apoyo para el crecimiento profesional del chico.

El delantero del Liverpool Sub-21 decidió seguir los pasos de su padre y desde la FFH hay mucha emoción de poder contar con sus goles para este proyecto que ilusiona mucho.

En Honduras hay mucha alegría luego de conocer que Keyrol Figueroa , el hijo mayor del histórico capitán de la H, Maynor Figueroa , le dijo sí a la Selección Nacional de Honduras luego de meses donde de incertidumbre sobre su caso.

“Le queremos dar la bienvenida a Keyrol Figueroa a nuestra Selección Nacional. Estamos emocionados porque sabemos el cariño que le tiene a la afición hasta nuestro gran capitán, Maynor Figueroa, y toda su familia. Nos emociona que ese legado continúe en la Bicolor”, expresó el dirigente del fútbol hondureño.

Y añadió: “Estamos emocionados porque se une a este nuevo proyecto también de poder darle el apoyo y seguirlo en este camino que comienza con nuestra Selección”.

Por otro lado, Francis Hernández, director deportivo de las selecciones catrachas, comentó que: “desde la parte deportiva estamos muy contentos y emocionados de poder contar con Keyrol Figueroa para que nos pueda ayudar en este proceso que comenzamos hace unos meses con este camino”.

Y siguió: “Tenemos una nueva ilusión y él ha decidido ser participe de este proyecto. Nos llena de felicidades que pueda representar a su país. Trataremos de ayudarle en este camino, así como a todos los jugadores que eligieron y elegirán jugar con la Selección de Honduras”.

La Selección de Honduras tendrá un amistoso ante Argentina en tierras estadounidenses el 6 de junio y ese choque podría marcar el debut de Keyrol.