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FFH se pronuncia tras decisión de Keyrol: "Emociona que ese legado continúe"

El presidente de la Federación dio sus valoraciones luego de la decisión de Keyrol Figueroa y Francis Hernández habló de su fichaje.

Tegucigalpa, Honduras.

En Honduras hay mucha alegría luego de conocer que Keyrol Figueroa, el hijo mayor del histórico capitán de la H, Maynor Figueroa, le dijo sí a la Selección Nacional de Honduras luego de meses donde de incertidumbre sobre su caso.

El delantero del Liverpool Sub-21 decidió seguir los pasos de su padre y desde la FFH hay mucha emoción de poder contar con sus goles para este proyecto que ilusiona mucho.

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, y el director deportivo de la Bicolor, Francis Hernández, le dieron la bienvenida al equipo de todos y le expresaron su apoyo para el crecimiento profesional del chico.

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“Le queremos dar la bienvenida a Keyrol Figueroa a nuestra Selección Nacional. Estamos emocionados porque sabemos el cariño que le tiene a la afición hasta nuestro gran capitán, Maynor Figueroa, y toda su familia. Nos emociona que ese legado continúe en la Bicolor”, expresó el dirigente del fútbol hondureño.

Y añadió: “Estamos emocionados porque se une a este nuevo proyecto también de poder darle el apoyo y seguirlo en este camino que comienza con nuestra Selección”.

Por otro lado, Francis Hernández, director deportivo de las selecciones catrachas, comentó que: “desde la parte deportiva estamos muy contentos y emocionados de poder contar con Keyrol Figueroa para que nos pueda ayudar en este proceso que comenzamos hace unos meses con este camino”.

Y siguió: “Tenemos una nueva ilusión y él ha decidido ser participe de este proyecto. Nos llena de felicidades que pueda representar a su país. Trataremos de ayudarle en este camino, así como a todos los jugadores que eligieron y elegirán jugar con la Selección de Honduras”.

La Selección de Honduras tendrá un amistoso ante Argentina en tierras estadounidenses el 6 de junio y ese choque podría marcar el debut de Keyrol.

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Redacción La Prensa
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