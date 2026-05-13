Nasry Asfura participa en celebración por el 78 aniversario de independencia de Israel

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este martes en un hotel de la capital en el acto conmemorativo del 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel.

En la actividad estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero, designados presidenciales, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, así como el embajador de Israel, Nadav Goren, junto a otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Durante su intervención, Asfura destacó a Israel como una nación amiga y expresó su interés en fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“78 años de Israel, de mucha lucha y mucho esfuerzo. Estoy seguro que esa paz y esa tranquilidad va a venir tarde o temprano. Hoy estrechando nuestros lazos de amistad que nos unen y estoy seguro que lo podemos hacer mucho más fuerte”, expresó el mandatario.

Añadió que las relaciones entre Estados se construyen sobre la base de la confianza y los hechos, al asegurar que Honduras e Israel avanzan en esa dirección.

“Las relaciones se construyen basado en confianza, credibilidad y hechos; esto es lo que hoy Honduras e Israel están haciendo. Alegre de vivir estos momentos que van a quedar escrito para un futuro que vamos a recordar en nuestras relaciones”, afirmó.

El jefe de Estado también señaló que su administración busca un país con más oportunidades y una región más integrada.

“Estamos para defender esa democracia y esa paz”, agregó, al tiempo que abogó por una América “más fuerte y próspera”.

Asfura concluyó su discurso deseando prosperidad para ambas naciones: “Que Dios bendiga Israel y Dios bendiga Honduras”.

En el evento también participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, diputados del Congreso Nacional y funcionarios del Poder Ejecutivo.