Aviones de guerra de EEUU sobrevolaron espacio aéreo venezolano

Washington, Estados Unidos.

Dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron el martes, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos, en un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

El sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, segunda ciudad venezolana más poblada.

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU.