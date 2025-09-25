EEUU exhibe su poderío naval en el Caribe, en medio de tensiones con Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes del entrenamiento de un "grupo anfibio" de la Armada en el Caribe, como parte del despliegue militar que el país mantiene cerca de Venezuela.
El denominado grupo anfibio está conformado por buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo.
Este grupo cuenta con capacidad para ejecutar operaciones de desembarco, transporte de tropas y proyección de fuerza en escenarios costeros.
El material, publicado en la cuenta de X del Comando Sur, también incluye el despliegue de buques y aeronaves que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo dirección de su Departamento de Guerra.
La Marina estadounidense también informó que lanzó la semana pasada cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental desde aguas de la costa este de Florida a modo de prueba.
El comunicado de la Marina menciona que uno de los cuarto lanzamientos, el que se realizó el pasado domingo, "iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico".
La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida.
Las maniobras se producen en un contexto de tensiones con Venezuela, cuyo Gobierno ha denunciado en varias ocasiones la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza a su soberanía.
El Gobierno de Donald Trump ha informado de que en las últimas semanas ha destruido cuatro narcolanchas procedentes de Venezuela.
El operativo ha deparado la dura condena de Venezuela, que ha acusado a la Casa Blanca de estar tratando de forzar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.
La Casa Blanca respondió que el objetivo del despliegue en el Caribe es combatir el narcotráfico procedente de las costas venezolanas.
El Pentágono ha enviado varios cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.