Chavismo critica que Nobel sea para "una persona que pide se invada Venezuela"

Caracas, Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, Jorge Rodríguez, criticó este martes que se otorgue el Premio Nobel "a una persona que pide se invada a Venezuela", un día antes de la ceremonia prevista para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria del país suramericano, María Corina Machado.

"Pobre paz, pobre Nobel, que se lo dan a una persona que pide se invada a Venezuela, que pide acciones militares y que celebra el asesinato de seres humanos en el mar Caribe", declaró el diputado durante una sesión legislativa en la que se debatió el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la Corte Penal Internacional.

El dirigente chavista, quien también forma parte del buró político del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rechazó "la hipocresía de los organismos por la paz".

Asimismo, cuestionó otros Premios Nobel otorgados en el pasado, como el reconocimiento en Literatura a Winston Churchill -en 1953, por sus memorias-, o el Premio Nobel de la Paz al exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, quien lo recibió en 1973 por negociar los Acuerdos de París que buscaban terminar la Guerra de Vietnam (1955-1975).

En este sentido, Rodríguez dijo que esto demuestra "la inmensa hipocresía de los supremacistas", ya que, agregó, "las mayores expresiones de racismo y de nazismo en los años 30 y 40 en Europa venían de Noruega, de Suecia, de Dinamarca".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que Maduro tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

En una participación virtual en el America Business Forum el pasado 5 de noviembre, Machado afirmó que "la estrategia" del gobernante estadounidense hacia Venezuela es "absolutamente correcta".