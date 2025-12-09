Capturan en USA a presunto líder de la MS-13 vinculado al asesinato del hijo de Pepe Lobo

Nebraska, Estados Unidos

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales arrestaron en Nebraska a Gerson Cuadra Soto, señalado como presunto líder de la estructura MS-13 y supuesto supervisor de una de las principales unidades de su escuadrón criminal. Según Patel, Cuadra Soto también es sospechoso de participar en el asesinato del hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, un caso que continúa bajo investigación.

El arresto se llevó a cabo como parte de las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, una investigación dirigida desde la oficina del FBI en Houston con el objetivo de localizar, acusar y capturar a miembros de la cúpula de la MS-13 conocida como “La Mesa”. El director destacó el trabajo coordinado entre FBI Omaha, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), DEA y otras agencias federales estadounidenses. Patel afirmó que la actual administración en Estados Unidos está adoptando un enfoque integral para desmantelar la presencia de la MS-13 en el país norteamericano.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Vínculos al crimen del hijo de Porfirio Lobo Sosa