Capturan en USA a presunto líder de la MS-13 vinculado al asesinato del hijo de Pepe Lobo

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales arrestaron en Nebraska a Gerson Cuadra Soto, señalado como presunto líder de la estructura MS-13 y supuesto supervisor de una de las principales unidades de su escuadrón criminal.
Según Patel, Cuadra Soto también es sospechoso de participar en el asesinato del hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, un caso que continúa bajo investigación.
El arresto se llevó a cabo como parte de las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, una investigación dirigida desde la oficina del FBI en Houston con el objetivo de localizar, acusar y capturar a miembros de la cúpula de la MS-13 conocida como “La Mesa”.
El director destacó el trabajo coordinado entre FBI Omaha, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), DEA y otras agencias federales estadounidenses.
Patel afirmó que la actual administración en Estados Unidos está adoptando un enfoque integral para desmantelar la presencia de la MS-13 en el país norteamericano.
Vínculos al crimen del hijo de Porfirio Lobo Sosa
Gerson Emir Cuadra Soto, de 33 años, alias "Fantasma", fue detenido en Grand Island, a 240 kilómetros al oeste de Omaha, por cargos relacionados con inmigración, informó el FBI el martes.
Se cree que Cuadra dirigía "El Combo", un escuadrón de la MS-13 encargado de ejecutar asesinatos en nombre de la pandilla. Ha sido acusado en Honduras de cuatro homicidios, informaron las autoridades.
Las autoridades sospechan que participó en el asesinato, en julio de 2022, de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa.
Cuadra huyó de Honduras tras el cuádruple asesinato. Él y dos coacusados fueron liberados de la cárcel después de que funcionarios del gobierno recibieran $125,000 en sobornos, según informaron los fiscales federales, según una declaración jurada no confidencial.
Said Lobo Bonilla, quien tenía 19 años, y sus tres amigos fueron asesinados a tiros el 14 de julio de 2022 en Tegucigalpa, cuando salían en dos automóviles tras haber estado en una discoteca, según las investigaciones.
El crimen múltiple se registró en la madrugada en la salida del estacionamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la capital hondureña.
Las dos camionetas en que iban los cuatro hombres, todos amigos, quedaron en la salida del aparcamiento del edificio.