¿Dónde ver en vivo la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025?: canal y streaming

Oslo, Noruega

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz se celebrará el miércoles 10 de diciembre en Oslo, como parte de la clausura de la tradicional Semana Nobel. Este año reconocen, en el ámbito social y político a la ingeniera y economista venezolana María Corina Machado.

Debido a su defensa sostenida de los derechos democráticos del pueblo venezolano, su impulso a la participación ciudadana y su compromiso con una transición pacífica.

El evento incluirá la presentación de la pianista venezolana Gabriela Montero, quien interpretará “Mi Querencia” de Simón Díaz, una de las piezas favoritas de la galardonada.