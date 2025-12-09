¿Dónde ver en vivo la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025?: canal y streaming

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz se celebrará el miércoles 10 de diciembre en Oslo, como parte de la clausura de la tradicional Semana Nobel. Este año reconocen, en el ámbito social y político a la ingeniera y economista venezolana María Corina Machado.
Debido a su defensa sostenida de los derechos democráticos del pueblo venezolano, su impulso a la participación ciudadana y su compromiso con una transición pacífica.
El evento incluirá la presentación de la pianista venezolana Gabriela Montero, quien interpretará “Mi Querencia” de Simón Díaz, una de las piezas favoritas de la galardonada.
¿A qué hora inicia la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025?
La ceremonia en Oslo se desarrollará entre 12:30 y 17:45 (hora local). Estas son los horarios en América Latina:
- Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 a. m. – 11:45 a. m.
- Honduras y México: 5:30 a. m. – 10:45 a. m.
- Venezuela y Bolivia: 7:30 a. m. – 12:45 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 8:30 a. m. – 1:45 p. m.
Canal para ver en vivo el Premio Nobel de la Paz
El evento podrá seguirse en transmisión en directo a través del sitio oficial nobelprize.org, y en el canal de YouTube como ocurre cada año con las actividades centrales de la Semana Nobel.
A pocas horas del acto oficial, persiste la duda sobre si María Corina Machado podrá asistir presencialmente. Aunque allegados y el comité Nobel han comunicado que su presencia está prevista, no se ha confirmado si logró salir de Venezuela debido a las restricciones y amenazas de detención que enfrenta desde 2024, lo que la mantiene en la clandestinidad.