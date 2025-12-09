Revelan que María Corina Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir el Nobel

Bogotá, Colombia.

La opositora venezolana María Corina Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según la hermana, que ya está en la capital noruega, el deseo de Machado es "estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto".

"Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

María Corina Machado tenía previsto dar una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (12.00 GMT), la víspera de recibir el premio de la Paz, pero su comparecencia ha sido aplazada.

Así lo informó esa institución, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta le momento su paradero es desconocido.