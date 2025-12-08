  1. Inicio
  2. · Mundo

Gobierno de Trump ha revocado 85,000 visas, incluidas las de 8,000 estudiantes

El Departamento de Estado también retiró visados a centenares de estudiantes que participaron el año pasado en protestas universitarias contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 19:03 -
  • Agencia EFE
Gobierno de Trump ha revocado 85,000 visas, incluidas las de 8,000 estudiantes

Reducir drásticamente la inmigración ha sido uno de los principales objetivos de Donald Trump desde que asumió el poder en enero pasado.

 YURI GRIPAS / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

La Administración de Donald Trump ha revocado este año 85.000 visas a ciudadanos extranjeros, entre ellas las de 8,000 estudiantes internacionales, informó este lunes a la prensa el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Un funcionario de dicha dependencia aseguró que la cifra de visados anulados es más del doble que la registrada el año anterior, bajo el Gobierno de Joe Biden, aunque no precisó el número exacto.

Hondureños entre los migrantes más detenidos por ICE pese a no tener historial penal

Entre los motivos que llevaron a la revocación figuran conducir bajo los efectos del alcohol, así como agresiones y robos, causas que en conjunto representan casi la mitad de las anulaciones del año pasado.

"Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país", señaló el funcionario.

Reducir drásticamente la inmigración ha sido uno de los principales objetivos de Trump desde que asumió el poder en enero pasado.

El Departamento de Estado también retiró visados a centenares de estudiantes que participaron el año pasado en protestas universitarias contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La Administración ha instaurado además procesos más estrictos de evaluación para la obtención de algunas visas, incluido el rastreo de la actividad en redes sociales.

El funcionario confirmó que haber trabajado en plataformas de verificación para combatir la desinformación o de moderación de contenido puede constituir un motivo de denegación, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó en mayo pasado a prohibir la entrada al país a quienes "censuren a los estadounidenses".

"Al determinar si un solicitante califica para una visa, los funcionarios consulares no solo consideran un factor, sino la totalidad de sus circunstancias", precisó el funcionario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias