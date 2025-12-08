Gobierno de Trump ha revocado 85,000 visas, incluidas las de 8,000 estudiantes

Washington, Estados Unidos

Un funcionario de dicha dependencia aseguró que la cifra de visados anulados es más del doble que la registrada el año anterior, bajo el Gobierno de Joe Biden, aunque no precisó el número exacto.

La Administración de Donald Trump ha revocado este año 85.000 visas a ciudadanos extranjeros, entre ellas las de 8,000 estudiantes internacionales, informó este lunes a la prensa el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entre los motivos que llevaron a la revocación figuran conducir bajo los efectos del alcohol, así como agresiones y robos, causas que en conjunto representan casi la mitad de las anulaciones del año pasado.

"Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país", señaló el funcionario.

Reducir drásticamente la inmigración ha sido uno de los principales objetivos de Trump desde que asumió el poder en enero pasado.

El Departamento de Estado también retiró visados a centenares de estudiantes que participaron el año pasado en protestas universitarias contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La Administración ha instaurado además procesos más estrictos de evaluación para la obtención de algunas visas, incluido el rastreo de la actividad en redes sociales.

El funcionario confirmó que haber trabajado en plataformas de verificación para combatir la desinformación o de moderación de contenido puede constituir un motivo de denegación, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó en mayo pasado a prohibir la entrada al país a quienes "censuren a los estadounidenses".

"Al determinar si un solicitante califica para una visa, los funcionarios consulares no solo consideran un factor, sino la totalidad de sus circunstancias", precisó el funcionario.