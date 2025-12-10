Ganadores del Premio Nobel 2025: lista oficial

Oslo, Noruega.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

A continuación los ganadores del Premio Nobel en sus diversas categorías en 2025:

Medicina: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Estos científicos, estadounidenses y japonés, especializados en inmunología fueron galardonados por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica, explicando cómo el sistema inmunológico evita atacar los propios tejidos del cuerpo.